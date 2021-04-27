Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin TL'lik tazminat davası

Sunucu Ece Erken, kendisine sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ece Erken, Reynmen'in sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini, bunun kişilik haklarına saldırı nitelikte olduğunu belirterek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılıyla başvurdu. Ece Erken'in avukatı Mete Menekşe aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Ece Erken'in işini yapması sonucu Davalı Yusuf Aktaş tarafından çirkin ithamlara ve hakaretlere maruz kalmıştır. Davalının, müvekkilimi kast ederek sarf ettiği bu hakaretamiz sözler karşısında Yusuf Aktaş'ın sosyal medyaki takipçi sayısı da gözönünde bulundurulursa müvekkilim Ece Erken'in kamuoyunda ne denli rencide edildiği daha iyi anlaşılacaktır. Müvekkilim bu olay neticesinde derin bir üzüntü duymaktadır" dedi. Hakaretlerin kabul edilemez olduğu ifade edilen dilekçede 5 bin liralık manevi tazminat davası açmanın zorunlu olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Reynmen 2020 yılının Ramazan ayında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ece Erken ve Bircan Bali sunuculuğunu yaptıkları bir televizyon programında Reynmen’in ezan paylaşımı hakkında yorumlarda yaptı. Konuyla alakalı olarak Reynmen de sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamaya çalışmalarınız" cümlesiyle başlayan yazılı bir paylaşımda bulundu. Reynmen'in bu sözlerinin ardından Ece Erken de dava açacağını belirtti.