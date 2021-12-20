Ece Erken’den Erdoğan’a: 'Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz, peki neden her şey zam geliyor?

Sunucu Ece Erken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Dolarla ne işiniz var?' diyorsunuz. Peki neden her şey zam geliyor? Acil çözüm acil... Neden herkes susuyor? " düşüncesini dile getirdi.

Instagram hesabından paylaşımlar yapan Erken, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'dolarla ne işiniz var?' diyor peki o zaman neden her şeye zam geliyor? Tamam doların 17 olmasından bize ne, neden zam? Kiralara, evlere, motorine, akaryakıta, telefona bile... Biz dolar kazanmıyoruz. 42 bin TL bir telefon fiyatı. En basitinden Zara oldu Beymen... Biz zaten ülke olarak olduk outlet. Acil çözüm acil... Neden herkes susuyor? Her gün bir şeye tonlarca zam yapılıyor ve asıl felaketler başlamadı. AVM'ler tıka basa, evler uçtu, kiralar keza.. Ve herkes susuyor. Müzik sustu, müzisyenler ayaklandı ya klipler çekti, Hakan Altun'lar falan videolar çektiler. Şimdi müzik devam ediyor ama biz sustuk. Çok acayibiz. Peki ona da peki."