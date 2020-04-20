Ece Erken: Bundan sonra adalet konuşacak

Boşanma davası süren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan ve geçen hafta ilişkisini bitirdiğini açıklayan Ece Erken, yaşananlarla ilgili olarak, "Ben gerekenleri mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak" dedi.

Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken kişisel Instagram sayfasında, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen boşanma belgesini yayınlamıştı. Ancak ardından Erken'in paylaştığı belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.

Erken önceki gün Ortaköy’de bir market çıkışı görüntülendi.