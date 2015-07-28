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Ece Erken, boşanma davası açtığı eşi Serkan Uçar'la tatilde

Ece Erken, 'barışacak mısınız' sorusuna cevap verdi

28 Temmuz 2015 11:32

Birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunarak bir yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Ece Erken ile Serkan Uçar birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, oğulları Eymen için aralarındaki kavgayı sonlandırmaya, anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren Erken ve Uçar, ailece tatile çıktı. Çift önceki gün oğulları Eymen’le Çeşme’deki Laika Beach’teydi.

Çiftin birlikte tatil yapması "barışıyorlar mı" sorusuna kapı aralarken Ece Erken karardan dönmediklerini açıkladı:

“Çocuk için bir araya geldik. Serkan iki haftadır oğlunu görmüyordu, gelip görmesini ben istedim. Ama o otelde kaldı, yani barışma gibi bir şey söz konusu değil.”
 

 

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