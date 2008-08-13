Ece Erken, boşanıyor!

Yedi yıldır birlikte olduğu Vepa’nın veliahtı Tuncer Öztarhan ile geçtiğimiz yıl nikâh masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşanma davası açtı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Paris dönüşünde uçakta eşinden dayak yiyen; ancak bu olayı yalanlayarak gizleyen Ece Erken, avukatı Aydın Kurban vasıtasıyla Sarıyer Aile Mahkemesi’ne gönderdiği boşanma dilekçesinde, uçaktaki dayak olayını anlatarak, şiddete ilk kez bu seyahatte maruz kaldığını ve devamının da geldiği belirtti. Aynı dilekçede o günden sonra eşinin defalarca kendisine hem sözlü hem de fiilî olarak şiddet uyguladığına yer veren, bir keresinde de çenesinden aldığı darbe yüzünden hastanede tedavi olduğunu anlatan genç sunucu, bütün bu yaşadıklarına yakın arkadışı Yeliz Şar’ın da tanık olduğunu söyleyerek, Şar’ı şahit olarak gösterdi.



İşte Ece Erken’in avukatı Aydın Kurban’ın hazırladığı boşanma dilekçesindeki iddiaları:



Müvekkilemin yaşadığı ilk şiddet olayı, Ekim 2007’de tarafların birlikte gittikleri bir seyahat dönüşü uçakta gerçekleşmiştir. Uçaktaki hostesler de söz konusu olaya şahit olmuşlardır. Müvekkilem ne olduğunu anlayamadan davalının darbelerinden kurtulup hosteslerin yardımıyla eşinin yanından ayrılmış ve saatler sonra sakinleşebilmiştir. Söz konusu olay tüm basına yansımış ve müvekkilem eşi tarafından dövülen kadın başlıklarıyla gazetelerde yer almıştır.



Davalı eş, bu olaydan sonra yaptığı hatayı anlayarak ve müvekkilemin yaşadığı üzüntüyü görüp müvekkilemden özür dilemiş, bir daha tekrarlanmayacağını belirterek müvekkilemin gönlünü almıştır.



Ancak bu olaydan sonra hiçbir şey davalının dediği gibi gerçekleşmemiş aksine davalı müvekkileme son derece saygısız, hakaret ve aşağılama içeren laflar etmeye başlayıp daha da ileri giderek her türlü küfürü etmekten kaçınmamıştır. Davalı arkadaşlarının yanında dahi müvekkilemi aşağılayıp, defalarca sinkaflı sözler sarfederek müvekkilemi derin üzüntü içerisine sokmuştur. Davalı eş, alkol kullanmakta olup, bir evliliği temelinden sarsıcı kötü alışkanlıklara sahiptir.



Müvekkilem yaşananlara anlam vermeye çalışırken ikinci şiddet olayı gerçekleşmiştir... Olay tarafların aile konutunda gerçekleşmiştir. Davalı eş yine son derece alkollü bir şekilde müvekkileme saldırmış ve müvekkilem üzerinde şiddet uygulayarak yüzünde ve vücudunda darbeler bırakmıştır.



Davalı eş evliliği süresince ve müvekkilemi evden kovmasından sonra dahi müvekkilemin cep telefonuna küfür, tehdit ve hakaret içeren mesajlar çekmiş ve çekmektedir. Müvekkilem artık evliliğinin devam etmeyeceğine emin olmuş ve eşyalarının bir kısmını toplayarak ailesinin yanına gitmiştir