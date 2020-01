Ece Erken Demet Akalın davasında son karar verildi

Sunucu Ece Erken hakkında Mehmet Ali Erbil'e yolladığı cep telefonu mesajında, Demet Akalın ile Elif Güvendik'e hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme suçun oluşmadığı gerekçesiyle Ece Erken'in beraatine karar verdi.

Hakaret" suçunu iki kişiye karşı işlediği iddiasıyla 2.5 yıla kadar hapsi istenen Ece Erken bugün görülen duruşmaya katılırken, Demet Akalın ve Elif Güvendik'i temsilen avukat Mahir Işıkay duruşmada hazır bulundu. Savunma yapan Ece Erken, aylık gelirini soran hakime, "Gelirim 5 bin TL" yanıtını verdi.

'Twitter'da yüksek sayım var'

Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Erken savunmasında, Demet Akalın 'ın arkadaşı olduğunu ancak Elif Güvendik'i tanımadığını söyledi. Erken, "Ben kimseye hakaret etmedim. Böyle bir niyetim olsa Demet ve Elif'in de cep telefonları var onlara mesaj atardım. Neden Mehmet Ali Erbil 'e atayım. Amacım Twitter'da iki kişi arasında bazı dedikodularla ilgili olarak bu kişilerin egosunun yüksek olduğunu kastetmekti. Gönderdiğim kişilerle ilgili mesaj Demet ve Elif Güvendik ile ilgili değildir. Mesajla ilgili kişiler başkalarıdır. Hakaret etme kastım olsaydı bunu Twitter 'dan da yapabilirdim. Twitter 'da yüksek takipçi sayım var. Öyle bir şey olsa oradan yapardım" diye konuştu.

Erken'e beraat

Öte yandan Demet Akalın'ın şikayetinden vazgeçtiği yönündeki dilekçeyi avukatı Mahir Işıkay mahkemeye sundu. Mahkeme, Demet Akalın yönünden davanın düşmesine karar verdi. Elif Güvendik'e yönelik hakaret suçunun oluşmadığına hükmeden mahkeme Erken'in beraatine karar verdi.

Erken'in 2.5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Demet Akalın ve Elif Güvendik'in şikayeti üzerine Ece Erken hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ece Erken 'in 27 Aralık 2010'da Mehmet Ali Erbil 'in cep telefonuna her iki şikayetçiyle ilgili olarak hakaret içerikli mesaj yolladığı belirtiliyordu. Şikayetçilerin uzlaşmayı kabul etmedikleri, Erken'in de suçlamayı reddettiği ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in hakaret suçunu iki kişiye karşı işlediği gerekçesiyle toplam 1 yıldan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.