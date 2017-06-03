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Ece Dizdar: O gıcık kadın benim

"Kendi sesimi duyunca ‘geç geç o kısımları’ diye konuştuğum oluyor”

03 Haziran 2017 01:29

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ece Dizdar, yedi senedir bir bankanın sesi olduğunu belirterek "Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim' dedi.

Dizdar, NTV Radyo'da katıldığı programda Türkiye'nin en 'gıcık' kapılan seslerden biri olduğunu itiraf etti. Dizdar, “Yedi senedir çok ünlü bir bankanın IVR sesiyim. Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim” dedi.

Şu an Pi dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Dizdar, “Bankayı arayıp kendi sesimi duyunca ‘geç geç o kısımları’ diye konuştuğum oluyor” şeklinde konuştu.

Kimdir?

Ece Dizdar, ortaokuldayken Belçika’da “müzikal oyunculuk” eğitimi aldı. Babasının tayini nedeniyle Türkiye’ye dönünce Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okudu.

Daha sonra Londra’ya giderek konservatuar eğitimi aldı. Başrolünü üstlendiği “Çekmeceler” filmiyle 21. Sadri Alışık Sinema Ödülleri’nde “Yılın en başarılı kadın oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ece Dizdar, şu an Başak Daşman ve Merve Dizdar’la birlikte Craft Tiyatro’nun “Yutmak” oyununda ve Onur Ünlü’nün yönettiği “Görünen Adam” dizisinde rol alıyor.

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