Ece Dağıstan Say'dan "ev" yorumlarına yanıt: Bu tipler kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar

Müzisyen Ece Dağıstan Say, eşi piyanist Fazıl Say'la ilişkisine ilişkin olarak yaptığı, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasına gelen yorumlara yanıt verdi. Ece Dağıstan Say, "Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar. Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor." dedi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ece Dağıstan Say, "Köşe yazarları psikologlar sabah programları ve hatta Clubhouse bunu tartışıyormuş... Ayrı evlerde evlilik evlilik sayılır mıymış. Madem ayrı ev niye berabermişiz? Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış!!! Kadın diyor ki 'Eve kamera yerleştiririm, temizlikçi hanımı yollarım kontrole vs.' Astrolog bilmem ne hanım 'Fazıl oğlak burcudur o istemiştir' diyor.Bana da 'yengeç burcu' uygun bulunuyor. Dedikodu programı yapan 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış ama hâlâ 'Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır' diyen tiplerden bu kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz. Konu hiç anlaşılmamış. Anlamaya mesaisi yok kimsenin ama gevezeliğe var. Ben 17 yaşından beri yurt dışı yurt içi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim. Evlenmek de hiç bir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim. Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu." ifadesini kullandı.

Ece Dağıstan Say şunları kaydetti:

"Bizim '2”'evimiz var doğru, ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece, ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Ve doğrudur ki sırt çantamızla gidip geliyoruz... Bu zahmetli mi? Evet bazen. Ama değer mi? Hem de nasıl.

Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar. Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor. Bu arada burcum “koç”...."