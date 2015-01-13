Erdoğan'ın ‘ecdadın mezar taşları okunmuyor’ dediği mezarlar risk altında

İstanbul’un en büyük mezarlıklarından biri olan Eyüp Mezarlığı'nda, “ecdadın okunamayan mezar taşları” tehlike altında. İlim Yayma Cemiyeti, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bölgede üç prefabrik yapıda faaliyet gösteriyor. Mezar taşları üzerinde kum torbaları, paslı kova var.

Osmanlı Türkçesi dersi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “İsteseler de istemeseler de, öğrenecekler” denilerek zaruri olduğu söylenmişti. Buna gerekçe olarak da “ecdadın mezar taşlarını okuyamayan torunlar” ileri sürülmüştü.

Taraf gazetesinin manşetinde yer alan Ayfer Çalıkıran imzalı habere göre, Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarlıklara sahip çıkılmadığı, tam tersine tahribe yol açacak faaliyetler yapıldığı görüldü.

Davutoğlu, ‘mezar taşları bu toprakların mührüdür’ demişti

Osmanlıca dersinin neden zaruri olduğunu anlatan Erdoğan, “Dünyada hangi millet vardır ki dedesinin mezar taşını okuyamaz” demişti. Mezar taşlarının ne kadar değerli olduğunu anlatan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise konuyla ilgili şunları söylemişti; “Mezar taşları bu toprakların mührüdür. O mezar taşları, hakir gördükleri, tahkir ettikleri mezar taşları şehitlerimizin, bu topraklarda ecdadın bıraktıkları tapu mührüdür.”

İnternet sitesinde yer almayan 3 prefabrik yapı

Eyüp’teki tarihi mezarlıklar ise gösterilmesi gereken ilgiden bir hayli uzak görünüyor. Padişahlar, sadrazamlar ve şeyhülislamların gömüldüğü mezarlık bölgesindeki İlim Yayma Cemiyeti yapıları, görenleri hayrete düşürüyor. Cemiyetin asıl adresi olarak Eyüpsultan Camii yanı, Cülûs Yolu, Sıbyan Mektebi görülüyor. Ancak cemiyetin, yine Eyüp’te bulunan ve web sitesinde yer almayan üç yapısı daha var. Bu yapılar Eyüp’teki Sultan Reşat Caddesi’nin sonunda Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarlıkların içinde yer alıyor. Cemiyet, mülkü Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu bölgedeki üç prefabrik yapısında eğitim veriyor.

Kum torbaları, dart tahtası

İmar planlarında mezarlık ve yeşil alan olarak görülen bölgede Hükümete yakınlığıyla bilinen cemiyetin “İlim Yayma Cemiyeti Eyüp Şubesi Eyüp Sultan Gönüllüleri” yazılı pankartı asılı. Burada bir tiyatro sahnesi, kitap okuma alanı ve okçuluk eğitim alanı var. Mezar taşları bu eğitim alanlarında adeta dekor olarak kullanılıyor. Kimileri duvar kenarlarına yığılmış, kimisinin üzerine paslanmış kova ve kum çuvalları konulmuş. Osmanlı Okçuluğu yazılı pankartın yanında ise bir dart tahtası var. Mezar taşları bu bölgede de duvara dizilmiş halde bulunuyor. Bu alanlarda tarihi mezar taşlarının korunması içinse herhangi bir önlem alınmış değil.