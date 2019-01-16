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Ekonomi

ECB/Draghi: Euro Bölgesi ekonomisinde yavaşlama uzun sürebilir

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlamanın, Birlik dışında gelişen ters rüzgarların da etkisiyle, "beklenenden daha uzun sürebileceği" uyarısı yaptı

16 Ocak 2019 13:24

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlamanın, Birlik dışında gelişen ters rüzgarların da etkisiyle, \"beklenenden daha uzun sürebileceği\" uyarısı yaptı.
Draghi bu zayıflıkta Çin\'de ekonomik büyümenin yavaşlamasının da aralarında olduğu küresel etkenlerin kayda değer bir etkisinin olduğunu vurguladı.
Avrupa Parlamentosu\'nda konuşan Draghi, \"Şu anda beklentilerimizden daha zayıf veriler alıyoruz. Orta vadede Euro Bölgesi içindeki fiyat baskısının artırılmasının ve manşet enflasyon gelişmelerinin  desteklenmesi için hala ciddi miktarda parasal teşviğe ihtiyaç var\" diye uyardı.
Konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisinin bir resesyona doğru gitmediğini, ancak yavaşlamanın beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade eden Draghi, \"Euro Bölgesi\'nde yaşanmakta olan bir yavaşlama, bir resesyona doğru gitmiyoruz, ancak yavaşlama önceden beklenenden  daha uzun süreli olabilir\" dedi.

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