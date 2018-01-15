ECB'den "sıkılaştırma" beklentisiyle euro 4.59 lirayı aştı (2)

(Piyasa gelişmeleri, yorum ve Borsa açılışıyla güncellendi)

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Avrupa Merkez Bankası\'nın (ECB) para politikasını sıkılalaştırmaya hazırlandığına ilişkin beklentilerle değer kazanan euro 4.59 lirayı da aştı.

AMB\'nin, küresel finansal kriz sonrası uyguladığı \"aşırı gevşek para politikasını\" yeni faiz artırımı ve tahvil alımlarını azaltma yoluyla sıkılaştırmaya hazırlandığına ilişkin işaretlerle euro 1.2236 dolara kadar çıkarken, içeride de 4.5934 lirayı gördü. Euro daha sonra 4.58 - 4.59 aralığına dönerken, euro karşısında büyük ölçüde düşen dolar da yeni haftaya 3.75 - 3.76 aralığında başladı.

Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzey bölgelerine yeni bir askeri harekat başlatabileceğine ilişkin haberlere bağlı olarak Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.31 düşüşle 114 bin 286 puandan başladı.

Hoş geldin ABD enflasyonu

İş Yatırım\'ın, \"Hoş geldin ABD enflasyonu\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Önceki aya göre yüzde 0.3 yükselen Aralık ayı çekirdek enflasyonu ABD tahvil piyasasının kısa ucundaki satışlara yol açsa da, ne dolarda bir güçlenmeye ne de küresel risk iştahında bir bozulmaya yol açtı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Tam tersine risk iştahı güçleniyor.

\"MSCI Dünya hisse endeksi büyümenin hızlanması ve şirket karlarının güçlenmesini satın alarak yeni bir

zirve yaparken, DXY dolar endeksi Aralık 2014 sonrası gördüğü en düşük seviyelere geriliyor.

\"Batı ile ilişkilerdeki gelgitler ve Ortadoğu kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye piyasaları küresel risk iştahının güçlenmesinden yararlanamadı.

\"MSCI Türkiye sene başından beri gelişmekte olan piyasaların yüzde 5.0’e yakın gerisinde kaldı.

\"Benzer bir dönemi 2017 Ekim – Kasım aylarında yaşamış ve Aralık ayında büyük bir sıçrama yapmıştık.

\"Bu defa da benzer bir dönemden geçiyor olabiliriz.

\"Suriye Afrin bölgesine askeri operasyon dolayısıyla Borsa İstanbul’daki olası satışları, yatırımcılar alım fırsatı olarak kullanacaktır.\"

