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Ekonomi

ECB / Praet: Enflasyonun toparlanacağına güveniyorum

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Peter Praet, Euro Bölgesi'nde enflasyonun, tahvil alım programı sona erdikten sonra bile yüzde 2

04 Temmuz 2018 11:33

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Peter Praet, Euro Bölgesi\'nde enflasyonun, tahvil alım programı sona erdikten sonra bile yüzde 2.0 hedefine doğru toparlanmayı sürdüreceğine güvendiğini söyledi.
Bükreş\'te konuşan Praet, \"Euro Bölgesi ekonomisinde güçlenmenin uzun vadeli enflasyon bekleyişlerini iyi şekilde çıpalanması ile bir araya gelmesi, enflasyonun net varlık alımları kademeli olarak sona erdirildikten sonra bile hedefe sürdürülebilir şekilde yakınlaşacağına güvenmek için zemin sağlıyor\" dedi.

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