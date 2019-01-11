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Ekonomi

ECB / Nowotny: Büyüme yavaşlayarak devam edecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowotny, Avrupa’da büyümenin 2019 yılında daha da yavaşlayacağını ancak yine de devam edeceğini söyledi

11 Ocak 2019 19:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowotny, Avrupa’da büyümenin 2019 yılında daha da yavaşlayacağını ancak yine de devam edeceğini söyledi.
Almanya’nın 2018 yılının dördüncü çeyreğinde çok düşük bir büyüme yüzdesi olacağını öngören Nowotny, yavaşlamanın yapısal olup omayacağını söylemek için henüz erken olduğunu ekledi.
Ekonomik büyümeyi etkileyebilecek çok fazla risk olduğunu belirten Nowotny, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının belirsiz sonucunun, son sekiz yılın kuvvetli ekonomik dinamikleri kaynaklı olduğunu söyledi.
Nowotny,ekonomik verilerin beklenenden daha düşük düzeylerde olduğunu söyledi ve ECB’nin 2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını bekleyeceğini ekledi.
Yakın zamanda büyük politik değişimler beklemediğini belirten Nowotny, dikkat edilmesi gereken ilk işaretin, Euro Bölgesi Merkez Bankası’nın risk değerlendirmesini “dengeli”den “aşağı yönlü” olarak değiştirilmesi olacağını söyledi.
 

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