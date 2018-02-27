ECB “blok zincir”e alternatif yeni bir ödeme sistemi geliştiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, bankanın “blok zinciri teknolojisini alt edecek” yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını söyledi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Mersch, Bloomberg’e yaptığı açıklamada bankanın, blok zinciri teknolojisinden daha güçlü bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını söyledi. Target Instant Payment Settlement (TIPS) adı verilen sistemin Kasım’da tanıtılacağını söyleyen Mersch, “TIPS’te gerçekleştirilen işlemlerden işlem başı alınan ücret 0.2 cent ve işlemler yalnızca 10 saniye sürüyor. Blok zincirinde ise işlemlerde en iyi ihtimalle 30 euro alınıyor ve işlemler en az bir saat sürüyor” dedi.

Mersch ECB’nin teknoloji odaklı olmak yerine daha sonuç odaklı olduğunu belirtirken, TIPS’in henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı.