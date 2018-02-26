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Ekonomi

ECB Başkanı Draghi'nin konuşması öncesi dolar 3.77 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Küresel döviz piyasaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı ekonomik ve mali ilişkilerle ilgili açıklamaları öncesinde haftaya düşüşle başlarken, Türkiye’de y

26 Şubat 2018 14:18

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Küresel döviz piyasaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı ekonomik ve mali ilişkilerle ilgili açıklamaları öncesinde haftaya düşüşle başlarken, Türkiye’de yeni haftaya dolar 3.77 lira, euro ise 4.65 lira düzeyinden başlarken, Borsa İstanbul Endeksi ise yüzde 0.79 yükselişle 118.445 puandan başladı.
ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşmayı yorumlayan Danske Bank analistleri, ileriye yönelik gelişmelerle ilgili yeni fikirler ortaya atılmayacağını düşündüklerini ancak uzun sürmesi beklenen açıklamada, Draghi’nin konuşma metninden bağımsız olarak konuştuğu anlarda gelebilecek ipuçları için dikkatli olmak gerektiğini belirtti.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye kredi notu ve görünümünde değişikliğe gidilmediğini duyurduğu açıklamada, kurum Türkiye’nin kredi notunu BB seviyesinde teyit ederken, görünümü negatif olarak bıraktı.
İş Yatırım\'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
\"Dünya piyasalarındaki belirsizlik dalgası dağılıyor. 10 yıllık tahvillerdeki fırtınanın dinmesi ve doların yeniden gerilemeye başlaması Wall Street’ten başlayarak dünya borsalarına yayılan yeni bir iyimserlik dalgası başlattı.
\"Gelişmekte olan borsalar küresel risk iştahındaki iyileşmeden payına düşeni alıyor.
\"Bizim görüşümüzde değişiklik yok. Güçlü büyüme, düşük enflasyon düşük faiz dönemi sona erdi. Güçlü büyüme, normalleşen enflasyon ve yükselen faizler dönemine girdik. Bu yeni konjonktürde ilk aşamada tahvil faizleri yükselirken hisse senedi ve emtia piyasalarının kazandırmaya devam etmesini bekliyoruz.
\"Türkiye gibi küresel büyümeden sınırlı ölçüde yararlanan, faizlerdeki ve emtia fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilenen ülkeler için yeni dönem ideal yatırım koşulları sunmuyor. Ama piyasalar böyle düşünmeyecek. Para girişinden diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha sınırlı da olsa Türkiye piyasaları da payına düşeni alacak.\"

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