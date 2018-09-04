ECB Ağustos'ta programın en düşük tahvil alımını yaptı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası\'nın (ECB) parasal genişleme programı çerçevesinde, borçlanma kağıtları alımları Ağustos ayında, programın başladığı günden bu yana görülen en düşük düzeye indi.

ECB, Ağustos ayında yalnızca 24.8 milyar euro tutarında borçlanma kağıdı aldı. Bu, programın başladığı Mart 2015\'ten bu yana görülen en düşük düzey oldu. Alımların düşmesinde, Avrupa\'da satıcıların çoğunun yaz tatilinde olmalarının etkili olduğu belirtildi.

ECB, 31 Ağustos\'ta sona eren haftada 4 milyar 447 milyar euro tutarında devlet tahvili aldı. Önceki hafta alımları 4 milyar 693 milyar euro düzeyindeydi. 31 Ağustos sonunda ECB\'nin devlet tahvili alımı 2 trilyon 59 milyar 246 milyon euroya ulaştı.

