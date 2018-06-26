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Ekonomi

ECB 2019'da her ay 15 milyar euroyu yatırıma yönlendirecek

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Banka'nın 2019'da vadesi dolacak tahvillerden gelecek ana para ödemelerinden her ay 15 milyar euroyu yeniden yatırıma yönlendireceğini açıkladı

26 Haziran 2018 12:14

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Banka\'nın 2019\'da vadesi dolacak tahvillerden gelecek ana para ödemelerinden her ay 15 milyar euroyu yeniden yatırıma yönlendireceğini açıkladı.
Le Figaro gazetesine konuşan Coeure, \"Portföyümüzdeki menkul
 kıymetlerden vadeleri dolanların ana para ödemelerini yeniden yatırıma yönlendirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, 2019\'da ayda 15 milyar euro civarında ana para ödemesi yeniden yatırıma yönlendirilecek\" dedi.

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