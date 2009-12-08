T24 LogoT24 Logo
Yaşam

E.C. Segar'a Google'dan kutlama

Google, Temel Reis karakteri başta olmak üzere, bir çok çizgi filmi çizen E.C. Segar'ın doğum gününü unutmadı.

08 Aralık 2009 02:00

Google, Temel Reis (Popeye) karakteri başta olmak üzere, bir çok çizgi filmi çizen E.C. Segar'ın doğum gününü unutmadı ve özel bir doodle (özel logo) hazırladı.



Temel Reis karakterini bilmeyenimiz neredeyse yoktur. Amerika'nın da unutulmaz çizgi film karakterleri arasına giren Temel Reis'in (Popeye) çizeri E.C. Segar (Elzie Crisler Segar), 43 yıllık kısa hayatında birçok başarıya imza attı. 8 Aralık 1894 yılında Chester'de doğan E.C. Segar, yerel tiyatrolarda oynadı ve sinemalarda film makinistliği de yaptı.

Ancak E.C. Segar'ın karikatürist olmaya karar vermesi, 18 yaşında aldığı kararla başladı. İlk olarak Cleveland'ta bir karikatür kursuna 20 dolar yatırım yaparak, gece yarılarında kursla uğraşıp sabahlara kadar çizimler yaptı. Daha sonra kendisini geliştirip, "The Yellow Kid" ve "Buster Brown"'ın yaratıcısı Richard Felton Outcault ile tanışan Segar, Outcault'tan büyük bir destek aldı. Outcalt'ın onu Chicago Herald'a tanıttı. 12 Mart 1916'da da Herald'ta ilk karikatürü yayımlandı... 1919 yılında da ünlü karikatürü Popeye'yi yayımladı... Evli ve 2 çocuğu olan Segar, 43 yıllık hayatını bir hastalık sonrası 13 Ekim 1938'de kaybetti.

Türkiye'de de Temel Reis olarak bildiğimiz Popeye'nin yaratıcısı olan E.C. Segar'ı, Google'da doğum gününde yanlız bırakmadı. Global bir doodle hazırlayan Google, Temel Reis'in de çizimin bulunduğu özel bir logo hazırladı. Segar'ın doğum günü olan 8 Aralık'ta Google'a giren kullanıcılar, bu doodle ile karşılaşırken, doodle'ı tıklayan otomatik olarak E.C. Segar aramasına yönlendirildiler.

Google doodle'ının üzerinde de, E.C. Segar'ın doğum günü olduğunu belirten "E.C. Segar's Birthday" yazısı çıkıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24