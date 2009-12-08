E.C. Segar'a Google'dan kutlama

Temel Reis karakterini bilmeyenimiz neredeyse yoktur. Amerika'nın da unutulmaz çizgi film karakterleri arasına giren Temel Reis'in (Popeye) çizeri E.C. Segar (Elzie Crisler Segar), 43 yıllık kısa hayatında birçok başarıya imza attı. 8 Aralık 1894 yılında Chester'de doğan E.C. Segar, yerel tiyatrolarda oynadı ve sinemalarda film makinistliği de yaptı.Ancak E.C. Segar'ın karikatürist olmaya karar vermesi, 18 yaşında aldığı kararla başladı. İlk olarak Cleveland'ta bir karikatür kursuna 20 dolar yatırım yaparak, gece yarılarında kursla uğraşıp sabahlara kadar çizimler yaptı. Daha sonra kendisini geliştirip, "The Yellow Kid" ve "Buster Brown"'ın yaratıcısı Richard Felton Outcault ile tanışan Segar, Outcault'tan büyük bir destek aldı. Outcalt'ın onu Chicago Herald'a tanıttı. 12 Mart 1916'da da Herald'ta ilk karikatürü yayımlandı... 1919 yılında da ünlü karikatürü Popeye'yi yayımladı... Evli ve 2 çocuğu olan Segar, 43 yıllık hayatını bir hastalık sonrası 13 Ekim 1938'de kaybetti.Türkiye'de de Temel Reis olarak bildiğimiz Popeye'nin yaratıcısı olan E.C. Segar'ı, Google'da doğum gününde yanlız bırakmadı. Global bir doodle hazırlayan Google, Temel Reis'in de çizimin bulunduğu özel bir logo hazırladı. Segar'ın doğum günü olan 8 Aralık'ta Google'a giren kullanıcılar, bu doodle ile karşılaşırken, doodle'ı tıklayan otomatik olarak E.C. Segar aramasına yönlendirildiler.Google doodle'ının üzerinde de, E.C. Segar'ın doğum günü olduğunu belirten "E.C. Segar's Birthday" yazısı çıkıyor.