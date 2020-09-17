Osmanlı din alimi Ebubekir Efendi’nin soyundan gelen 15 Güney Afrika vatandaşına T.C. vatandaşlığı verildi

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in 1863 yılında Cape Town’da görevlendirdiği din alimi Ebubekir Efendi’nin soyundan gelen ve halen “Effendi” soyadını taşıyan 15 Güney Afrika vatandaşına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini duyurdu.

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi, ölmeden önce devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa'ya, "çocuklarına sahip çıkılması" için mektup göndermişti.

Elif Çomoğlu Ülgen'un konuyla ilgili paylaşımları şu şekilde:

“Bugün, Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in 1863 yılında Capetown’da görevlendirdiği ve hayatının sonuna kadar orada yaşayan din alimi Ebubekir Efendi’nin soyundan gelen ve halen “Effendi” soyadını taşıyan soydaşlarımızla bağımızı resmen yeniden kurduk.

Ebubekir Efendi soyundan gelen ve büyükelçiliğimiz aracılığıyla iletilen vatandaşlık başvuruları olumlu sonuçlanan 15 Güney Afrika vatandaşı, Cumhurbaşkanımızın 20 Ağustos 2020 tarihli kararı uyarınca TC vatandaşlığına kabul edildiler.

Bugün, ilk grup soydaşımız, büyükelçiliğimize gelerek kendilerine tevdi edilmek üzere TC kimlik kartı ve pasaport başvurusunda bulundular.

100 yıldan fazla süren bu ayrılığın telâfisine şahitlik ettiğimiz ve ülkemizle Güney Afrika Müslümanları arasındaki güçlü bağın köklerini kuran Ebubekir Efendi’nin hatırasını lâyıkıyla yad edebildiğimiz için gururluyuz, mutluyuz. Hayırlı olsun!”