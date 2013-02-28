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'Ebu Suud Efendi' akbil bastı

Tuncel Kurtiz: Herkes istediği gibi yaşar. Bu benim özel arabam, halkımızla kullanıyoruz. Maserati bu araba

28 Şubat 2013 16:04

Muhteşem Yüzyıl'da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'yi canlandıran usta sanatçı Tuncel Kurtiz halk otobüsünde görüntülendi. Beşiktaş'a gitmek için halk otobüsüne binen Tuncel Kurtiz, "Bu benim özel arabam, halkımla birlikte kullanıyoruz" dedi.

\77 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bebek'ten Beşiktaş'a gitmek için halk otobüsüne bindi. Yol boyunca hayranlarıyla sohbet eden usta sanatçı "Herkes istediği gibi yaşar. Bu benim özel arabam, halkımızla kullanıyoruz. Maserati bu araba" dedi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Kurtiz, "Diğer sanatçılar bir bakıma kendilerini soyutluyorlar mı?" sorusuna ise "Herkes kendi hayatını yaşar, ben böyleyim, her gün binerim. Beşiktaş'ta iner oradan Kabataş'a yürürüm, oradan da finükülere binerek arkadaşlarımla buluşup tavla oynarım" cevabını verdi.

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