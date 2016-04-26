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Deutsche Welle

Ebu Seyyaf Kanadalı rehineyi öldürdü

Filipinler'deki radikal İslamcı Ebu Seyyaf örgütü bir süre önce kaçırdığı Kanadalı rehineyi öldürdü. Örgütün elinde iki rehine daha var.

26 Nisan 2016 15:24


Filipinler'deki radikal İslamcı Ebu Seyyaf örgütü militanlarının yedi ay önce bir otelden kaçırılan rehinelerden birini öldürdüğü bildirildi. Öldürülen Kanadalı rehine ile ilgili televizyondan kısa bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayı "soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet" şeklinde niteleyerek kınadı.

"Kanada, bu vahşeti kayıtsız şartsız kınar" diyen Trudeau, Filipin makamlarının yabancı bir kişinin kafasının bir adada bulunduğunu kendilerine ilettiğini ifade etti. Motorsikletli iki kişinin, içinde Kanadalı rehinenin başının bulunduğu plastik poşeti Filipinler'in Jolo kentindeki bir sokağa bırakıp kaçtıkları belirtiliyor.

Öldürülen rehine John Ridsdel'in Liberal Partili eski Kanada başbakanı Bob Rae'nin arkadaşı olduğu anlaşıldı.

Örgüt fidye istiyor

Öldürülen Kanadalı geçen yıl 21 Eylül'de başka bir Kanadalı ile birlikte bir otelden Ebu Seyyaf militanları tarafından kaçırılmıştı. Kanada Başbakanı Trudeau, diğer rehinenin serbest bırakılması için Filipin makamları ile işbirliği içinde olduklarını ve çabalarının sürdüğünü söyledi.

Rehineler, geçen mart ayında yayınlanan bir video ile ortaya çıkmıştı. Videoda Kanadalılarla aynı dönemde kaçırılan bir Norveçli rehine de görünüyordu.

Ebu Seyyaf örgütü, ölümle tehdit ettiği rehineler için yaklaşık 20 milyon euro fidye istemişti. Ebu Seyyaf, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in mali desteği ile 90'lı yıllarda Filipinler'de kurulmuştu. Örgüt, kaçırdığı yabancı rehinelerle adını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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