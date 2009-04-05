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Ebru'yla arkadaşız ama dostum olamaz

Saba Tümer’in konuğu olan Seda Sayan ilginç açıklamalar yaptı

05 Nisan 2009 03:00

Saba Tümer’in konuğu olan Seda Sayan ilginç açıklamalar yaptı

Önceki akşam Saba Tümer’in konuğu olan Seda Sayan, “Ebru Gündeş ’İki assolist var. Biri Sibel Can diğeri benim’ dedi.

 Sizin dostluğunuz, arkadaşlığınız var mı? Neden böyle bir açıklama oldu?” sorusuna sitemkar bir yanıt verdi: “Dostluk, arkadaşlık derken her zaman gördüğümde selam vereceğim; sarılıp öpeceğim, programıma geldiklerinde başımın üstünde taşıyabileceğim arkadaşlarım. Fakat benim dostluğum yok, olamaz da. Kafa yapılarımız çok farklı. Yani Türkiye’de 2 tane assolist var diyen insanla dostluğun olabilir mi? Yani nerede olduğunu anla. Sen neredesin onlar nerede. Türkiye nereye gidiyor onlar hala düşmüşler bir assolistlik peşine... Ben çok başka yerlerdeyim onun için beni böyle şeylerin içine çekemiyorlar..”

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