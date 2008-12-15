Ebru'ya yasak kelimeler!

Podyumlardaki başarısının ardından müzik piyasasında ilerleyen, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de sahneye çıkan Ebru Destan sahnede, TRT'de sunduğu programa değinerek, "TRT'nin konuşma kurallarına göre `ok', `süper' ve `top 10' gibi kelimeleri kullanmıyorum" dedi. Destan, bu sözcükleri ağzından kaçırmamak için çaba gösterdiğini söyledi.



Bayram tatilinde kendi memleketinde sahneye çıkan Ebru Destan, Modacı Raşit Bağzıbağlı'nın hazırladığı mini elbisesi ile sahneye çıkarken, açık şekilde yakalanmamak için uğraştığını belirtti ve elbisenin altına giydiği taytı gösterdi.



Konseri sırasında kadın dansçıların eşlik ettiği Ebru Destan "TRT'de pazar günleri yayınlanan `Seyri Alem' adlı bir program sunuyorum. TRT de program sunmak çok zormuş. TRT'nin konuşma kurallarına göre `ok', `süper' ve `top 10' gibi kelimeleri kullanmıyorum. Bu yüzden kurduğum cümlelere de dikkat etmeye çalışıyorum ağzımdan kaçacak diye korkuyorum" dedi.

