Ebru'ya 12'si bir yerde

"Popstar Alaturka" programının pazar akşamı yayınlanan bölümüne, Ebru Gündeş'in boynundaki altın kolye dikkat çekti. Bülent Ersoy'un "Kolyeyi kaynanan mı aldı" sorusuna yanıt vermeyen Gündeş'e, kolyeyi sevgilisi Osmantan Erkır'ın aldığı ortaya çıktı.



Ebru Gündeş, jüri üyeliği yaptığı "Popstar Alaturka" yarışmasının pazar akşamı yayınlanan bölümünde aksesuvarlarıyla ön plandaydı. Gündeş'in kıyafetini gelinlere takılan beşibiryerde takısını hatırlatan kolyeyle tamamlaması, jürideki diğer isimlerin de gözünden kaçmadı.



Merakını yenemeyip bu takıyla ilgili soruyu soran ilk kişi ise Bülent Ersoy oldu; ancak Ersoy, "Bu takılar ne oluyor böyle, kolyeyi kaynanan mı taktı" sorusuna net bir yanıt alamadı. Gündeş'in "Hayır, kaynanam takmadı" açıklamasıyla yetinmeyen sanatçı, "Bunu kim taktı merak içerisindeyim. Kafanın ortasına mikrofonu yeme de söyle, kim taktı" diye ısrarını sürdürdü. Israrın karşılığı ise bir karşı soru oldu. Konuyu geçiştirmeye çalışan Ebru Gündeş "Bülent Hanım, küpelerinizi ve yüzüğünüzü kim aldı?" diye sordu ve bu soruyla dikkatleri dağıtmayı başardı. Gerçekler ise çok geçmeden ortaya çıktı. Kolyeyi Osmantan Erkır'ın tasarladığı ve Gündeş'e hediye ettiği öğrenildi.

