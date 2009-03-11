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Ebru'nun yanında bana evlilik mesajı atıyor

Şarkıcı Günel sevgilisi Reza Zarrab'ı elinden alan Ebru Gündeş'i çok kızdıracak açıklamalar yaptı.

11 Mart 2009 02:00

Şarkıcı Günel 'Orada Neler Oluyor'da, sevgilisi Reza Zarrab'ı elinden alan Ebru Gündeş'i çok kızdıracak açıklamalar yaptı.

Günel "Reza ile 8 yıl flört ettik. Ama Azeri adetlerine uygun yaşadık. Şimdi sevgilisi olduğunu iddia eden o kadın gibi onunla aynı evde yaşamadım. Ben genç kızım. O kadını ise herkes biliyor. Yuva yıkan kişinin yuvası olmazmış. Reza henüz 25 yaşında. 35 yaşındaki Ebru Gündeş ile evlenip yuva kuracağını hiç sanmıyorum. Zaten Reza'nın ailesi de buna izin vermez" dedi.

Günel "Sevgiliniz yıllardır Ebru Gündeş'e hayranmış. Onunla evlenmek istiyormuş" iddiasına da şu cevabı verdi: Ne tesadüf! Reza 2 aydan bu yana her gün kapıma 23 kırmızı gül ve ortasında da bir orkide olan sepet yolluyor. 23 benim yaşım. Çiçeklerin içindeki kartta ise her gün şu yazı var: "Çok büyük bir hata yaptım. Pişmanım. Bir 'evet' demen yetecek. Koşa koşa geleceğim. Yalvarırım". Ebru Gündeş'e aşık bir adam herhalde bunları yapamaz! Reza, Ebru'nun yanından bana aşk ve evlilik mesajları yolluyor. Demek ki çok mutsuz ve pişman...

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