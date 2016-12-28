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Ebru Yaşar, dönerciye Meclis giriş kartıyla gitti!

Meclis’e bu kart olmadan araç girişine izin verilmiyor

28 Aralık 2016 23:59

Şarkıcı Ebru Yaşar’ın eşinin aracında Meclis’e giriş kartı görüldü. Kartın AKP Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu adına düzenlendiği görüldü. 

Sözcü’nün haberine göre, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan şarkıcının eşi Nejat Gülseven'e ait olduğu öğrenilen otomobilin ön camında 'TBMM Milletvekili Ek Giriş Kartı'nın bulunduğu görüldü. 

Kartı olmayan Meclis’e giremiyor

TBMM Güvenlik Yönetmeliğine göre 'Araç Giriş Kartı' olmayan araçlar kesinlikle TBMM Yerleşkesine alınmıyor. Milletvekillerinin özel araçları için "Sivil Savunma Uzmanlığı" tarafından 'Araç Giriş Kartı' düzenleniyor. Bu hizmet, Karşılama ve Danışma Bürosu'nda ilgili birim tarafından yerine getiriliyor.

Bir süre önce Ek Giriş Kartları'nın güvenlik sorunu teşkil ettiği ve ilgisiz kişiler tarafından kullandığı gündeme gelmiş, bu kartı taşıyan araçların uygunsuz ortamlarda görüldüğü ve Meclis'in itibarının zarar gördüğü belirtilmişti.

 

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