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Ebru ve Azeri işadamı Antalya'da

Ebru Gündeş, ilişkisini reddetiği Azeri işadamı ve söz yazarı Reza Zarrab ile geçen hafta sonunu Antalya'da geçirdi.

07 Şubat 2009 02:00

Ebru Gündeş, ilişkisini reddetiği Azeri işadamı ve söz yazarı Reza Zarrab ile geçen hafta sonunu Antalya'da geçirdi. Çift, Antalya'dan İstanbul'a, kiraladıkları özel uçakla döndü.

Yolcu kapısından geçmedi

Gündeş, koruması ve Zarrab ile gittiği havalimanında kimseye görünmemek için büyük çaba harcarken, normal yolcu kapısından giriş yapmadığı da dikkat çekti. Gündeş'in, Osmantan Erkır ile bir buçuk yıllık beraberliğinin bitme sebebi olarak gösterilen Zarrab, sanatçının son albümü için 'Evet' adlı şarkıyı yazmıştı. Çiftin geçen haftalarda Dubai'de baş başa tatil yaptığı da iddia edilmişti.

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