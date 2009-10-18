Ebru sevgilisine silah hediye etti

Ebru Gündeş kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Reza Zarrab'a 40 bin dolar değerinde iki silah hediye etti
Toplam değeri 40 bin dolar
Ebru Gündeş’in, Azeri sevgilisi Reza
Zarrab’a armağan ettiği 2 silah tartışma konusu oldu. Ebru Gündeş
geçtiğimiz günlerde genç sevgilisi Reza Zarrab’a toplam değeri 40 bin
dolar olan iki silah hediye etti.
Silahlardan biri İsviçre
yapımı Sig, diğeri İsrail üretimi Desert Eagle markaydı. Dünya
‘Bireysel Silahlanmaya Hayır’ çağrısı yaparken Ebru’nun hediye tercihi
şaşırttı!
Koleksiyonuna kaldırıyormuş
Hediye silahların
kabzasının üzerine sevgilisi Reza Zarrab’ın adının baş harfleri ‘R’ ve
‘Z’ yazdıran Ebru Gündeş yaptığı açıklamada Rezza Zarrab’ın silahları
asla kullanmadığını, yalnızca koleksiyonuna kaldırdığını, şiddete karşı
olduğunu söyledi.
Ancak bir dedikoduya göre; Ebru Gündeş atış
meraklısı sevgilisine daha önce de silah hediye etti. Çift sık sık atış
talimi de yapıyor.