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Ebru sevgilisine silah hediye etti

Ebru Gündeş kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Reza Zarrab'a 40 bin dolar değerinde iki silah hediye etti

18 Ekim 2009 03:00

Ebru Gündeş kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Reza Zarrab'a 40 bin dolar değerinde iki silah hediye etti

Toplam değeri 40 bin dolar

Ebru Gündeş’in, Azeri sevgilisi Reza Zarrab’a armağan ettiği 2 silah tartışma konusu oldu. Ebru Gündeş geçtiğimiz günlerde genç sevgilisi Reza Zarrab’a toplam değeri 40 bin dolar olan iki silah hediye etti.

Silahlardan biri İsviçre yapımı Sig, diğeri İsrail üretimi Desert Eagle markaydı. Dünya ‘Bireysel Silahlanmaya Hayır’ çağrısı yaparken Ebru’nun hediye tercihi şaşırttı!

Koleksiyonuna kaldırıyormuş

Hediye silahların kabzasının üzerine sevgilisi Reza Zarrab’ın adının baş harfleri ‘R’ ve ‘Z’ yazdıran Ebru Gündeş yaptığı açıklamada Rezza Zarrab’ın silahları asla kullanmadığını, yalnızca koleksiyonuna kaldırdığını, şiddete karşı olduğunu söyledi.

Ancak bir dedikoduya göre; Ebru Gündeş atış meraklısı sevgilisine daha önce de silah hediye etti. Çift sık sık atış talimi de yapıyor.

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