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Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti; dedesinden iki han kaldı

26 Temmuz 2020 12:05

Şarkıcı Ebru Şancı, 12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miras kalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han için açtığı dava sonuçlandı. 

2010’dan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Karşı taraf Ebru Şancı ve diğer 3 mirasçıyla 765 bin TL karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

Ebru Şancı “Dedem Mehmet, Malatya- Pötürge’den İstanbul’a geldiğinde o hanlarda hamal olarak çalışmış. Yıllar içinde başarılı olup çalıştığı hanı almış. Ardından ikinci bir hanın daha sahibi olmuş. Dedemin alın teriyle kazandığı mirasına sahip çıktım” dedi.

 

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