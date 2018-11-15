Ebru Şancı: Fazla estetik yaptıranlar köpeklerine benziyor

Manken Ebru Şancı, katıldığı bir televizyon programında fazla estetik yaptıranların köpeklerine benzediğini söyledi.

"Sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin"

Kanal D'de ekrana gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" nın konuğu olan Ebru Şancı, estetiğe karşı olmadığını ve yaptıranları yadırgamadığını söyledi. "75 yaşındaki anneannem bile 'Acaba botoks yaptırsam mı?' diye sorduğunu ifade eden Şancı "Biz kadınlar yaş alıyoruz ama ruhumuz asla yaşlanmıyor. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Estetikte aşırıya kaçanlar bir müddet sonra evdeki köpeklerine benzemeye başlıyor. O sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin gergin geziyor" şeklinde konuştu.