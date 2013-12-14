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Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan ile Sinan Akçıl kavga etti

Daha önce 'Dövecek kişiler var' diyerk Uzakdoğu sporlarına başlayan Harun Tan, eski eşi Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Sinan Akçıl'ın üzerine yürüdü

14 Aralık 2013 14:04

Ebru Şallı’nın ayrıldığı eşi Harun Tan, eski mankenin yeni sevgilisi Sinan Akçıl ile kavga etti

Posta gazetesinde yer alan habere göre eski manken Ebru Şallı, İstinye'de oturan eski eşi Harun Tan'a oğlu Beren'i almaya gitti.

İddiaya göre Şallı’nın aracında 3 aydır aşk yaşadığı müzisyen Sinan Akçıl da vardı. Harun Tan, Sinan Akçıl'ı evin camından görünce sinirlenip aşağıya indi ve üzerine yürüdü.

Sitenin güvenlikçileri araya girip kavganın büyümesini güçlükle önledi.

Uzakdoğu sporlarına başlayan Harun Tan "Bu sporu yapıyorum çünkü dövülecek bir kaç kişi var" demişti.

 

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