Ebru Şallı'nın bu pozu dünyaya dağıtıldı

Abazoğlu’ndan Fashion in Chain defilesi - FOTOGALERİ

CNR Expo Fuar Merkezi'ndeki gala gecesinde düzenlenen defilede, aralarında Ebru Şallı, Tuğçe Kazaz, Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ece Sükan, Hande Subaşı ve Sedef Avcı gibi ünlü mankenlerin yer aldığı mankenler görev aldı. Geometrik formlar, mikro miniler ve asimetrik büstlerin öne çıktığı defilede Ebru Şallı'nın tanıttığı siyah elbise dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Şallı'nın bu pozunu uluslararası haber ajansları tüm dünyaya geçti.Cengiz Abazoğlu’nun ilk kez sunumunu yaptığı 2009-2010 Sonbahar-Kış Hazır Giyim Koleksiyonu defilesinin koreografisi Öner Evez imzasını taşıyor.Abazoğlu, “Fashion in Chain” adlı koleksiyonda kaşmir, kaşe, krep, krep damure gibi yün ve ipek karışımı sıcak dokularla metali kombine ediyor.Koleksiyonda, sıcak ve soğuğun temasından yola çıkarak, geometrik formlar, mikro miniler, yüksek belli geniş bol paça, XL pantolonlar, asimetrik büstler dikkati çekiyor.