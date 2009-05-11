Ebru Şallı'nın biyolojik yaşı 21' miş

31 yaşındaki Ebru Şallı ,Dr. Murad ürünlerinin katolog çekimleri için gittiği Los Angeles'ta biyolojik yaşını ölçtürdü.



Biyolojik yaşının geçtiğimiz yıl 23 iken , bu yıl 21 çıktığını söyleyen Şallı : 'Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bu en çok kocamı korkutuyor.' dedi





Dünyaca ünlü kozmetik markası Dr. Murad’ın yüzü oldunuz. Bu iş size nasıl geldi?

- Dr. Murad, dünyaca ünlü bir dermatolog. Bütün Hollywood’un cilt bakım uzmanı. Zaten Amerika’nın en iyi dermatoloğu seçildi. İran asıllı bir Amerikalı olan Murad’ın kendi adını taşıyan cilt bakım ürünleri var. İnsanlar artık kozmetik ürünlerini pek kullanmıyor, medikal ve organik ürünlere yöneldiler. Dr. Murad’ın ürünleri hem medikal hem de organik. Geçen yıl beni Los Angeles’taki yerlerine davet ettiler. İlk kez orada tanıştım Murad’la. Aramızda müthiş bir enerji oluştu. Ardından kendisi Türkiye’ye geldi, bu kez ben onunla ilgilendim, evimde ağırladım. Ona Türk yemekleri hazırladım. Böyle güzel bir dostluğumuz oldu. Bu ürünü Türkiye’ye getiren firmaya, “Acaba Ebru bizim yüzümüz olur mu?” diye sormuş. Ardından bana teklif geldi.



Siz bu markanın sadece Türkiye’de değil, dünyadaki yüzüsünüz değil mi?

- Evet, dünya yüzü oldum. Bu Türkiye’de bir ilktir. Benden önce markanın yüzü Salma Hayek’miş. Yani uluslararası bir iş yaptım. Böyle bir teklif almak beni çok şaşırttı açıkçası. Çok mutluyum. Bu işin benim için milliyetçi bir yönü de var. Bir Türk olarak bir markanın dünya yüzü olmak, birçok ülkede yüzümün yayınlanması beni çok heyecanlandırıyor. Gurur veriyor. 22 ülkede, PR yaptıkları her yerde benim resimlerim çıkacak. Bir Türk olarak bundan daha mutluluk verici bir şey olabilir mi?



Neden sizi tercih etmiş peki, sordunuz mu kendisine?

- Sordum tabii ki... Benim yaşam şeklim, pilates yapmam, beslenme şeklim ve vejetaryen olmam çok ilgisini çekmiş. O da benim gibi birisi çünkü. Çok doğal yaşayan bir insan. Ayrıca bana, “Yüzünün güzelliğini ve enerjisini tartışmak istemiyorum. Çok doğal ve güzelsin. İçindeki enerjin, güzelliğe bakış açın, kitapların, çıkardığın DVD... Senden çok etkilendim, çok özel bir insansın” dedi. O yüzden beni seçmiş. (Gülüyor)



Piysada benimki gibi vücuda sahip olan yok



Bu tür kampanyalarda estetiksiz olmaya, doğallığa çok önem verirler. Ama siz burnunuzdan estetik operasyon geçirdiniz, dudaklarınızda da silikon var...

- Dudaklarımda ve yüzümde hiçbir şey yok. Ne kaşlarıma bir şey yaptırdım ne de başka bir yerimde botoks var. Sadece burun ameliyatı oldum, o kadar. Ben yüzümü çok doğal buluyorum, Murad da çok doğal bulmuş. Yoksa bana böyle bir teklif sunmazlardı. Ben yüzüme çok güveniyorum. Çekimlerde Amerikalılar da yüzümü çok beğendiler.



Kaç yıllık bir anlaşma bu?

- İki yıllık.



Ne kadar ücret aldınız?

- Bunu söyleyemem. Ama iyi bir ücret aldım... Tatmin ediciydi.



Sizinki gibi bir vücuda sahip olan başka kimse yok mu?

- Bu piyasada yok...



Yeni projeleriniz var mı?

- Yeni DVD’m çıkacak. Yeni bir kitap hazırlıyorum, o da çok yakında piyasada olacak.

31 yaşındayım ve çok uzun zamandır organik besleniyorum, organik kremler, makyaj ürünleri, güzellik ürünleri kullanıyorum. Ve bunların hepsini de kendim evde hazırlıyorum. İşte beni, vücudumu görüyorsunuz... Allah’a şükür çok sağlıklıyım. Sağlıklı bir cildim, tenim var. Bunun sebebi de organik ürünler. Biliyorsunuz dünyada 25 yaşına gelen bir modele yaşlı gözüyle bakılır. Ben 31 yaşındayım ve hiç de yaşlı görünmüyorum. Zaten biyolojik yaşım da 21 çıktı...



Gerçekten mi?

- Evet... Geçen yıl Los Angeles’a gitmiştim. Orada birtakım testler yapılmıştı ve biyolojik yaşım 23 çıkmıştı. Bu yıl da Dr. Murad’ın kliniğinde kontrollerden geçtim ve bu kez biyolojik yaşım 21 çıktı. Yani bir yılda iki yaş gençleşmişim. 31 yaşındayım ama 10 yaş genç görünüyorum.



Benjamin Button gibisiniz...

- (Gülüyor) Evet... Bir yılda iki yaş gençleşmek ne demek? Bunun nedeni sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmek ve mutlu olmak... Pozitif olursanız, evren size o şekilde geri döner.



Eşiniz Harun Tan da sizin gibi yaşıyor değil mi?

- Evet o da spora, doğal ve doğru beslenmeye, bakıma meraklıdır.



Hâlâ evde onun için maskeler yapıyor musunuz?

- Tabii yapıyorum...



Harun Bey’in biyolojik yaşı kaç?

- Baktırmadık. Ama Amerika’ya gidip ölçtüreceğiz. Zaten kendisi benim biyolojik yaşımı duyunca, “yandım ben” dedi. Ama bana göre kendisinin de biyolojik yaşı genç. Çünkü mutlu.



Peki Harun Bey’in yüzünde botoks var mı?

- Hayır, yok... Ayrıca ben erkeğe bu tarz şeyleri yakıştırmıyorum. Asla da onun böyle bir şey yapmasına izin vermem. Harun temizdir, bakımlıdır, kremlerini kullanır, pilates yapar, tenis oynar ve sağlıklı beslenir, bu kadar...

Amerika’da nasr suyu ile yıkandım



Amerika’daki çekimler nasıl geçti?

- Bir hafta Los Angeles’ta kaldım. Çekimler dört gün sürdü. Çok iyi bir fotoğrafçı ve çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Beni inanılmaz güzel ağırladılar. Çekimlerden bir gün önce Murad’ın kliniğinde beni bakıma ve dinlenmeye aldılar. Medikal SPA’da sekiz saat özel bakımlara tabi tutuldum.



Sekiz saat mi? Ne yaptılar size sekiz saat?

- Nar suyu ile yıkandım. El, ayak bakımı yapıldı, özel masajlar uygulandı, özel cilt bakımları yapıldı. Detoks programı uygulandı, özel çaylar içtim, saç bakımım bile yapıldı... İnanılmaz bir sekiz saat geçirdim.



Nar suyu ile mi yıkandınız?

- Evet... Dünyada narı ön plana çıkaran ilk kişi Murad’dır. Narla ilgili çok güzel ürünleri var. Onun ürünlerini ilk kullananlardan biriyim. Nar suyu, çok ciddi bir antioksidandır.

