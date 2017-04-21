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Ebru Şallı’dan, kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraf için açıklama

"Tüm yasal yollara başvuruyoruz"

21 Nisan 2017 21:24

Sosyal medyada paylaşılan ve Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf için açıklama geldi.

Şallı adına açıklama yapan menajeri şunları ifade etti:

“Bugün itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik.

"Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz.

"Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz…”

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