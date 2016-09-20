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Ebru Şallı'dan Arda Turan'a teşekkür

"Çok mutlu bir haber paylaşıp örnek bir davranışla güne başlamak istedim"

20 Eylül 2016 13:21

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne tekerlekli sandalye bağışında bulunduğu ortaya çıktı. Turan'ın yardımı, derneğin sözcüsü olan ünlü sunucu Ebry Şallı'nın önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Şallı, Turan'a "Milli gururumuz Arda Turan'ın yapmış olduğu büyük desteklerden dolayı ona teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesiyle teşekkür etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yıldız futbolcu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 10 adet akülü araba bağışlayarak engelli çocuklara umut oldu.

Ebru Şallı, Arda Turan'a teşekkür etti

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gizlice tekerlekli sandalye bağışında bulunan Turan'ın bu yardımı derneğin sözcüsü olan ünlü sunucu Ebru Şallı'nın önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Dernek bünyesindeki gençlere pilates dersleri vererek ağrılarından kurtulmalarını sağlayan Şallı, Arda Turan'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Çok mutlu bir haber paylaşıp örnek bir davranışla güne başlamak istedim. Gönüllü görev aldığım Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'ne milli gururumuz Arda Turan'ın yapmış olduğu büyük desteklerden dolayı ona teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bu ilk yardımı değil

Yaptığı bu yardımla 7'den 70'e herkese örnek olan yıldız futbolcu daha önce de Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içindeki Adalet Anaokulu'nda eğitim alan çocukların yemek masraflarını karşılamıştı.

Soma'daki maden faciasında babalarını kaybeden çocuklara da La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için aldığı primleri bağışlayan Turan, ayrıca bölgeye bir ilkokul ve lise yaptırmak için kolları sıvamıştı.

Derneğin sözcüsü olan Ebru Şallı da pilates dersleri vererek omurilik ağrısı çeken gençlere destek vermişti. Güzel sunucu, Arda Turan'ın gizlice yaptığı yardımı da Instagram sayfasından takipçilerine duyurdu. 

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