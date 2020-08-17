Ebru Şallı: Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez; bunu kafalarına soksunlar

Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaşan Şallı, "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" notunu düştü. 4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı’ya sosyal medyada eleştiri yağdı.

Ebru Şallı ise söz konusu eleştirilere "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim" diye tepki gösterdi.

Şallı sözlerinin devamında da, "Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.