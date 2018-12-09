Ebru Şallı: Ben kimsenin yuvasını yıkmadım

Eski manken Ebru Şallı, beraber olduğu iş insanı Uğur Akkuş’un "yuvasını yıktığı” eleştirilerine tepki gösterirken “Uğur’un benden önce de başka birlikteliği olmuş. Ama o isim ünlü olmadığı için duyulmamış” dedi.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Şallı’nın ifadeleri özetle şöyle:

Sizi ilk kez teknede çekilmiş fotoğraflarınızla yan yana gördük. Hemen sonra Uğur Bey’in evli olduğunu öğrendik. Perde arkasında neler yaşandı?

- Benim tanıştığım kişi; dört yıldır boşanma aşamasında olan, yalnız yaşayan, hafta sonu çocuklarını alan bir babaydı. Aksini görsem beraber olmazdım. Hiç kimse beni kandırmadı. Zaten ilk gün avukat yoluyla, “Biz üç aydır beraberiz ve benim her şeyden haberim var” diye açıklama yaptım.

İnsanlar sizi yuva yıkmakla eleştirdi...

Ben kimsenin yuvasını yıkmadım. Uğur’un benden önce de başka birlikteliği olmuş. Ama o isim ünlü olmadığı için duyulmamış. Ben anneyim, yanlış bir şey asla yapmadım, yapmam.

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