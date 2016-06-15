Ebru Polat: Ülkenin en seksi popçusuyum, benimle evlenmek yürek ister

Pop şarkıcısı Ebru Polat, "Sanırım ülkenin en seksi popçusu benim. Her halimle seksiyim" diye konuştu. Polat, Hafta Sonu Dergisi'ne yaptığı açıklamalarda "Benimle evlenmek yürek ister, o yürek herkeste bulunmaz" dedi.

'Dokun Bana' adlı bir single çıkaran şarkıcı Ebru Polat, Hafta Sonu dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı:

"Sanırım ülkenin en seksi popçusu benim. Her halimle seksiyim. Benim gibi şarkıcıyla evlenmek yürek ister. O yürek her erkekte bulunmaz. Zaten aşka inancım kalmadı. Bu yüzden yalnızım."

Ebru Polat'ın çıkardığı 'Dokun Bana' isimli single şöyle: