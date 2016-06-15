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Ebru Polat: Ülkenin en seksi popçusuyum, benimle evlenmek yürek ister

Şarkıcı Ebru Polat, Dokun Bana isimli bir single çıkardı

15 Haziran 2016 14:37

Pop şarkıcısı Ebru Polat, "Sanırım ülkenin en seksi popçusu benim. Her halimle seksiyim" diye konuştu. Polat, Hafta Sonu Dergisi'ne yaptığı açıklamalarda "Benimle evlenmek yürek ister, o yürek herkeste bulunmaz" dedi. 

'Dokun Bana' adlı bir single çıkaran şarkıcı Ebru Polat, Hafta Sonu dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı:
"Sanırım ülkenin en seksi popçusu benim. Her halimle seksiyim. Benim gibi şarkıcıyla evlenmek yürek ister. O yürek her erkekte bulunmaz. Zaten aşka inancım kalmadı. Bu yüzden yalnızım." 

Ebru Polat'ın çıkardığı 'Dokun Bana' isimli single şöyle:

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Ebru PolatDokun Banapop müzik

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