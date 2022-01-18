Ebru Polat'tan Devlet Bahçeli iddiası: Beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istemişti

Magazin ünlüsü pop şarkıcısı Ebru Polat, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini partisinde milletvekili aday adayı yapmak istediğini belirterek Erol Köse'nin bu olaya şahit olduğunu söyledi.

Flash TV’de moderatörlüğünü Seyhan Soylu’nun yaptığı ‘Al Sana Haber’ programında konuşan Polat, kendisini MHP’den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü. Polat, “Hatta beni Erol Köse’ye götüren de Sayın Başkanımızdır” ifadelerini kullandı.

Polat, yayında şunları söyledi:

"Beni Erol Köse’ye getiren de Sayın Başkanımızdır"

“Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse’ye getiren de Sayın Başkanımızdır. ‘Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol’ diye getiren… Erol Köse bilir, şahittir buna.”