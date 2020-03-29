Ebru Polat: Şu karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan şarkıcı Ebru Polat, "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkartmış olacağım" dedi.
Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmayan Polat, konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Polat yaptığı paylaşımında, "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" ifadelerini kullandı.