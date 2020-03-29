Ebru Polat: Şu karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan şarkıcı Ebru Polat, "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkartmış olacağım" dedi.