'Ebru Osmanlı'da çiçek açmış, Türkiye'de kök salmıştır'

T24 -

Çocukluğundan beri kaligrafi ve hat sanatına gönül veren veterinerlik mezunu Yunus Gören ile işletme mezunu olup ebru sanatına bağlanan İlker Selimler, geleneksel el sanatını ve sanatçılarını desteklemek amacı ile kurulan “Geleneksel Türk El Sanatları Platformu”nun üyeleri.İlker Selimler ebru sanatına 2006 yılında deneme yanılma yöntemi ile başladı. Ebruya olan ilgisinin bu sanatın farklılığından kaynaklandığını söyleyerek ekliyor:“Suya yapılan tek resim ebru, bu yüzden çok özel.” Çalışmalarındaki malzemeleri kendisi hazırlıyor. Usta-çırak ilişkisi yoğun olduğu için ebru sanatının zorluklarının olduğunu söylerken, bu sanatı öğrenmesinde usta-çırak ilişkisinin önemini vurguluyor. Oldukça genç yaşta bu sanatı öğrenebilmek için günde 12-14 saat çalıştığını belirten Selimler, sanatı konusunda oldukça hassas. Selimler, “Ebru’nun dünyada hala sanat olup olmadığı konusu tartışılıyor. Türkiye’de Osmanlı geleneğinden gelen ebru bütün sanat dalları gibi ilhamdan besleniyor, renklerden tonlardan dokulardan oluşuyor. Ebru’nun sanat olup olmadığının tartışılması bile yersiz! Ebru Osmanlı’da kök salmış, Türkiye’de çiçek açmış bir sanattır” diyerek sanatıyla ilgili hassasiyetini de belirtiyor.Kaligrafi ve hat sanatına gönül veren veterinerlik mezunu Yunus Gören; çocukluğunda mektup yazarken bu yöne ilgisini keşfetti. Türkiye’de önemli bir hat sanatçısı olan Sinan Sinangil’den eğitim aldı. Çok ünlü aşk hikayelerini kendi sanatıyla yazdı. Doğaçlama çalışıyor. Kendi sanatını özdeyişlerle taçlandırmayı seviyor Gören. Hat sanatına olan bağlılığını “aşk” olarak değerlendiren Gören kişisel sergiler de açtı. Bunlardan biri de 29 Nisan 2010 perşembe günü Taksim Eller Sanat Galerisi’nde açılacak olan “Aşkın Özü” sergisi.Uluslararası platformlarda, ancak kendi kültürümüzü yaşatarak ve yansıtarak başarılı olabileceğimizi belirten Gören ve Selimler, “geleneksel sanatlara sahip çıkma kaygıları” olduğunu ve bu yüzden de sanatlarına “aşk” ile bağlı olduklarını vurguluyorlar.Haber ve fotoğraf: Hatice Deniz (MİHA)