Ebru Gündeş'ten Arda Turan'a: Hadi Arda bul birini, düğününde şarkıları ben söyleyeceğim

Ebru Gündeş cumartesi akşamı Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Gündeş, sahnede kendisine şampanya göndererek jest yapan Arda Turan’a, "Arda adam gibi adamdır. Bir de gönül işlerini düzeltse. Hadi Arda bul birini, düğününde şarkıları ben söyleyeceğim" dedi.

Gece'de Ebru Gündeşi dinleyenler arasında, Kardeşi Okan Turan'la gelen Arda Turan'ın yanı sıra Ebru Şallı da vardı. Instagram yazışmaları ortaya çıkan Ebru Şallı ile Arda Turan'ın aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

"Hadi Arda, bul birini"

Ebru Gündeş kendisine bir şişe şampanya göndererek jest yapan Turan'a "Medarı iftarımız Arda Turan adam gibi adamdır, nasıl efendi bir insandır bilemezsiniz. Bir de gönül işlerini düzeltse! Hadi Arda, bul birini; düğününde şarkıları ben söyleyeceğim." sözleriyle seslendi.

Arda Turan'la yakın masalarda oturmasına rağmen birbirlerine selam vermedikleri görülen Ebru Şallı, 'Aldırma Deli Gönlüm' şarkısında göbek atan Şallı, Turan'a dönüp nispet yaptı. Buna aldırış etmeyen Turan, çıkışta kalbinin boş olduğunu söyledi.

“Arkadaşımın doğum gününe geldim, neden bu kadar olay oluyor anlamadım”

Mekanı ilk terk eden ise Arda Turan oldu. Turan, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Şu anda yalnızım, işime konsantreyim” yanıtını verdi.

Ondan yarım saat sonra mekandan ayrılan Şallı ise sorulara tepki gösterdi: “Ülke ne durumda, siz neyin peşindesiniz!”Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı, çıkışta muhabirlere “Arkadaşımın doğum gününe geldim, neden bu kadar olay oluyor anlamadım” diyerek tepki gösterdi.

Şallı, muhabirlerin Arda Turan’ın içeride olduğunu söylemesiyle “Olabilir yani, neden bu kadar abartıyorsunuz? Herkes kendine gelsin ya”diyerek aracına bindi.