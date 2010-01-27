Ebru Gündeş’in sevgilisine ölüm tehdidi

T24-Ebru Gündeş’in İranlı işadamı sevgilisi Zarrab’ın başı eski sevgilisi Azeri kızı Günel’le derde girdi. Günel tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Zarrab, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ebru Gündeş Foto Galeri

Günel Foto Galeri

Küçük yaşta Türkiye’ye gelip şöhret olan Azeri şarkıcı Günel ile çocukluk aşkı İranlı Reza Zarrab’ın 8 yıl süren ilişkileri 2008’in Eylül ayında sona erdi. Vatan gazetesinin haberine göre Zarrab, o dönem sevgilisinden ayrılan sanatçı Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başladı. Ancak bu olaydan sonra Günel’in yakınlarından sürekli ölüm tehditleri aldığını öne süren Zarrab soluğu savcılıkta aldı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Zarrab, aşklarının bitmesinin ardından Günel ve ailesinin, ilişkisine zarar vermek için her yolu denediğini öne sürdü. İranlı işadamı, önceleri internet sitelerinden yalan haberler yayınlatarak ilişkisine zarar vermeye çalışan Günel ve ailesinin bunu başaramayacaklarını anlayınca tehditlere başvurduğunu ve can güvenliğinin olmadığını iddia etti.





‘Kafasına sıkacağım!’

Zarrab’ın avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Rahman Zeynelov (baba), bir internet sitesinin sahibi olan Tunç Erden Yakar ve müvekkilimin yanında çalışmakta olan Turgut Happani’yi arayarak, onu öldüreceğini, kafasına sıkacağını belirtmiş. Anna Zöhre Zeynelova da müvekkilimi arayarak aynı tehditleri tekrarlamıştır” denildi.







Günel ve ailesinin hala Reza Zarrab’a ait olan Arkon Residance’taki dairede kaldığını ve tüm ikazlara rağmen daireyi boşaltmadığı belirtilen dilekçe ayrıcı şu iddialara yer verildi: “Her alanda sergiledikleri kötü niyet ve sömürü amaçlı yaklaşımları kontrolden çıkmış durumudadır. Türkiye’de kalmak için müvekkilimden başka seçeneği olmayan bu kişiler artık daha fazla menfaat elde edemeyeceklerini anlayınca, kaybedecekleri birşeyleri olmaması nedeniyle son derece büyük tehlike arz etmektedirler. Müvekkilim hayati tehlike taşımaktadır ve şüphelilerin bu uğurda artık hiçbir şekilde çekincelerinin kalmadığı apaçık ortadadır.”







Şarkıcı Günel’in Türk vatandaşı olmadığı ve Türkiye’de izinsiz çalıştığı belirtilen dileçede, Günel’in müzik albümü ve televizyon programları yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Dilekçedeki bir diğer iddia ise şu oldu:





Ruh sağlığı iyi değil



“Her an yurt dışına kaçma tehlikeleri vardır. Suç işlemeye son derece büyük temayülleri olduğu tartışmasızdır.” Öte yandan savcılığa verilen dilekçede Günel’in sağlıklı olmayan bir ruh hali sergilediği ve akıl almaz seneryolarla Zarrab’ın ilişkisini bozmaya çalıştığı iddia edildi. Dilekçenin sonuç bölmünde ise Günel ve yakınları hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmaları istendi.