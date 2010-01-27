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Ebru Gündeş’in sevgilisine ölüm tehdidi

Eski sevgilisi Günel tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden İranlı iş adamı Reza Zarrab savcılığa suç duyurusunda bulundu.

27 Ocak 2010 02:00

 T24-Ebru Gündeş’in İranlı işadamı sevgilisi Zarrab’ın başı eski sevgilisi Azeri kızı Günel’le derde girdi. Günel tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Zarrab, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Ebru Gündeş Foto Galeri




Günel Foto Galeri







Küçük yaşta Türkiye’ye gelip şöhret olan Azeri şarkıcı Günel ile çocukluk aşkı İranlı Reza Zarrab’ın 8 yıl süren  ilişkileri 2008’in Eylül ayında sona erdi.  Vatan gazetesinin haberine göre Zarrab, o dönem sevgilisinden ayrılan sanatçı Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya  başladı. Ancak bu olaydan sonra Günel’in yakınlarından sürekli ölüm tehditleri aldığını öne süren Zarrab soluğu  savcılıkta aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Zarrab, aşklarının bitmesinin ardından Günel ve  ailesinin, ilişkisine zarar vermek için her yolu denediğini öne sürdü. İranlı işadamı, önceleri internet sitelerinden  yalan haberler yayınlatarak ilişkisine zarar vermeye çalışan Günel ve ailesinin bunu başaramayacaklarını anlayınca  tehditlere başvurduğunu ve can güvenliğinin olmadığını iddia etti.



Kafasına sıkacağım!’     

Zarrab’ın avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Rahman Zeynelov (baba), bir  internet sitesinin sahibi olan Tunç Erden Yakar ve müvekkilimin yanında çalışmakta olan Turgut Happani’yi arayarak,  onu öldüreceğini, kafasına sıkacağını belirtmiş. Anna Zöhre Zeynelova da müvekkilimi arayarak aynı tehditleri  tekrarlamıştır” denildi.



Günel ve ailesinin hala Reza Zarrab’a ait olan Arkon Residance’taki dairede kaldığını ve tüm  ikazlara rağmen daireyi boşaltmadığı belirtilen dilekçe ayrıcı şu iddialara yer verildi: “Her alanda sergiledikleri  kötü niyet ve sömürü amaçlı yaklaşımları kontrolden çıkmış durumudadır. Türkiye’de kalmak için müvekkilimden başka  seçeneği olmayan bu kişiler artık daha fazla menfaat elde edemeyeceklerini anlayınca, kaybedecekleri birşeyleri  olmaması nedeniyle son derece büyük tehlike arz etmektedirler. Müvekkilim hayati tehlike taşımaktadır ve şüphelilerin  bu uğurda artık hiçbir şekilde çekincelerinin kalmadığı apaçık ortadadır.”



Şarkıcı Günel’in Türk vatandaşı olmadığı  ve Türkiye’de izinsiz çalıştığı belirtilen dileçede, Günel’in müzik albümü ve televizyon programları yaparak haksız  kazanç elde ettiği öne sürüldü. Dilekçedeki bir diğer iddia ise şu oldu:



Ruh sağlığı iyi değil


“Her an yurt dışına kaçma tehlikeleri vardır. Suç işlemeye son derece büyük temayülleri olduğu tartışmasızdır.” Öte  yandan savcılığa verilen dilekçede Günel’in sağlıklı olmayan bir ruh hali sergilediği ve akıl almaz seneryolarla  Zarrab’ın ilişkisini bozmaya çalıştığı iddia edildi. Dilekçenin sonuç bölmünde ise Günel ve yakınları hakkında kamu  davası açılarak cezalandırılmaları istendi.

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