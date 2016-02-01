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Ebru Gündeş'i dinlemenin bedeli 2 bin 500 lira

Günay'da sahne alan Gündeş'in 2 haftalık anlaşması 7 haftaya çıkarıldı

01 Şubat 2016 10:49

İstanbul Günay Restaurant'ta konser veren Ebru Gündeş'i ön masalardan izlemenin bedeli kişi başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Gündeş'i orta ve arka masalardan izlemeyi tercih edenler ise, 500 ile 700 lira arasındaki fiyatı gözden çıkarmalılar.

Hürriyet'te yer alan haberde, iki haftalık anlaşmayla başlayan konserler zincirini, yoğun istek üzerine yedi haftaya çıkaran Ebru Gündeş, Günay’da önceki akşam yine ful çekti. Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş’i en ön masalardan izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 lira.  

Ünlü şarkıcıyı mekanın çıkış kapısının yanındaki masalardan izleyenler, kişi başı 500 lira ödedi. Mekanın bar bölümünde ve orta masalarda fiyat 700 lirayı buldu. 

 

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