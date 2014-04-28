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Ebru Gündeş'e 300 bin TL'lik hediye kartı

Ebru Gündeş'in kıyafetlerini aldığı bir mağazada 300 bin liralık hediye kartı olduğu iddia edildi

28 Nisan 2014 17:46

Ebru Gündeş kıyafetlerini İstanbul’da Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki dünyaca ünlü lüks mağaza Harvey Nichols’tan alıyordu. En ucuzu 10 bin, en pahalısı 30 bin TL’ye kadar çıkan elbiselerin yanı sıra yılda 4 kez de günlük gardırobu için alışveriş yapan Gündeş’e mağaza sadece özel müşterilerine sunulan bir kart verdi. Karttın 300 bin liralık hediye kartı olduğu iddia edildi.

Sözcü Gazetesi’nin iddiasına göre; Ebru Gündeş’in hediye kartında 300 bin TL birikti. Bir müşterinin bu rakama ulaşması için 1 milyon 500 bin TL’lik alışveriş yapması gerekiyor.
 

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