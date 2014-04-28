Ebru Gündeş'e 300 bin TL'lik hediye kartı

Ebru Gündeş kıyafetlerini İstanbul’da Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki dünyaca ünlü lüks mağaza Harvey Nichols’tan alıyordu. En ucuzu 10 bin, en pahalısı 30 bin TL’ye kadar çıkan elbiselerin yanı sıra yılda 4 kez de günlük gardırobu için alışveriş yapan Gündeş’e mağaza sadece özel müşterilerine sunulan bir kart verdi. Karttın 300 bin liralık hediye kartı olduğu iddia edildi.

Sözcü Gazetesi’nin iddiasına göre; Ebru Gündeş’in hediye kartında 300 bin TL birikti. Bir müşterinin bu rakama ulaşması için 1 milyon 500 bin TL’lik alışveriş yapması gerekiyor.

