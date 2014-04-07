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Ebru Gündeş'e 1.5 milyon liralık teselli

Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın 17 Aralık operasyonunda tutuklanmasıyla ara verdiği sahneler geri dönüyor

07 Nisan 2014 15:56

Şarkıcı Ebru Gündeş sahnelere geri dönüyor. Gündeş, hazirandan itiraben üst üste 11 konser verecek, 1.5 milyon lira kazanacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Ebru Gündeş, eşi Rıza Sarraf'ın 17 Aralık operasyonunda tutuklanmasıyla sahne çalışmalarına ara vermişti. Zarrab’ın serbest kalmasıyla rahat bir nefes alan Gündeş, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Yazın yoğun bir tempoda çalışacak olan Gündeş’in konser takvimi de şimdiden belli oldu. Ünlü şarkıcı, Antalya’daki Sueno Hotel’de 4-18 Haziran, 2-16-30 Temmuz, 7-14-21-28 Ağustos , 4-10 Eylül tarihleri arasında sahneye çıkacak. Konser başına 130 bin lira alacak olan Gündeş’in toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin TL kazanacağı öğrenildi.

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