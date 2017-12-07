Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi ne kadar kazanacak?

ABD'nin New York kentinde görülen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanık sıfatıyla ifade veren ve birçok Türk yetkiliye rüşvet verdiği yönünde açıklamalarda bulunan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş’in yılbaşı programı için 1 milyon Türk Lirası alacağı belirtildi.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, Zarrab’la boşanacağı iddia edilen Güneş, yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak. Güneş’e, yeni yıl programı için 1 milyon lira ödenecek.

2008 yılında tanışan Zarrab ve Güneş, 11 Şubat 2010’da evlenmişti. Alara isminde, 6 yaşında bir kızları olan çift, basında Zarrab’ın Gündeş’e aldığı pahalı hediyelerle gündeme gelmişti. Zarrab, 22 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde gözaltına alındığında da yanında Gündeş ve kızı vardı. İran ve Türkiye vatandaşı Zarrab’ın tutuklanmasının ardından Gündeş’in boşanmak istediği iddia edilse de, bu yönde resmi bir başvuru olmadığı ortaya çıkmıştı.