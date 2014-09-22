Ebru Gündeş, yaptığı alışveriş için 400 bin lira mı ödedi?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’nin yeni sezonu öncesi kesenin ağzını açtı. Kışlık alışveriş için 400 bin lira ödediği iddia edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Kanyon AVM’deki Harvey Nichols mağazasına personel kapısından giriş yapan ünlü şarkıcı, içeride birkaç saat kaldı ve gardırobunu yeniledi.

Eşi Reza Zarrab ve kızı Alara için de kışlık kıyafetler alan Gündeş iddiaya göre, yaptığı alışveriş karşılığında kasaya bir ev parası bıraktı, toplam 400 bin lira ödedi. Yine personel kapısından çıkan ünlü şarkıcı, aldığı ürünlerin Kanlıca’daki yalısına gönderilmesini istedi.

Ebru Gündeş’in geçen yıl da Harvey Nichols’tan seçkin müşterilere verilen kartında 300 bin lira hediye parasının biriktiği öne sürülmüştü. Gündeş cephesi, 1,5 milyon TL’lik alışveriş karşılığı biriken bu hediye paranın gerçek olmadığını söylemişti.