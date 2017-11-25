Ebru Gündeş yalıyı kapattı, siteye geçti

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutulu olarak yargılanan iş adamı Reza Zarrab'ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş, Kanlıca'daki yalısını kapatarak siteye taşındı.

Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara’yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.

Önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.