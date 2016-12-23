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"Ebru Gündeş ve Reza Zarrab çifti boşanmaktan vazgeçti" iddiası

Şubat 2010'da evlenen çift, Eylül 2016'da boşanma kararı almıştı

23 Aralık 2016 13:12

Şarkıcı Ebru Gündeş ile 9 aydır Amerika’da hapiste olan Reza Zarrab'ın boşanmaktan vazgeçtikleri iddia edildi. 11 Şubat 2010’da evlenen çiftin Alara adında 5 yaşında bir kızları var.

Posta'da yer alan habere göre, Gündeş'in barışmanın ardından cep telefonundaki Whatsapp profiline, Zarrab ile aynı karede oldukları bir fotoğrafu koyduğu öne sürüldü. İddialara göre, Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 1 aydır haftada bir gün hapishaneden telefonla görüşebiliyor.

Geçen Mart'ta Amerika'da tutuklanarak cezaevine giren Reza Zarrab, Eylül ayında avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada,  ''Ebru avukatı aracılığıyla üzerimde baskı uyguladı, boşanma vekaletnamesini tarafıma gönderdi. Üzülerek boşanıyorum.'' demişti.

Bu açıklamanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen taraflar boşanma davası açmamıştı. 

Gündeş'in Whatsapp profilini koyduğu iddia edilen fotoğraf

 

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